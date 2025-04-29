訊聯攜手清冠一號團隊 打造中草藥外泌體新複方

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 16:59

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訊聯 (1784-TW) 今 (29) 日宣布攜手清冠一號團隊，結合中西醫、AI 研發技術及外泌體，推出全新功能性的中藥草外泌體「清泌一號」，開發具備保濕、抑菌、抗發炎三大功效外泌體新複方。

訊聯董事長蔡政憲表示，清冠一號在 COVID-19 疫情期間在國際上熱銷，開始思考如何透過經驗，將這波成功帶向另一高峰。因此約一年多前與清冠一號團隊接觸並開始研發，利用 AI 在 24 小時內比對 3.4 萬個蛋白質標的，解析複方成分對 COVID-19 的作用，再花 8 小時探討免疫風暴發生原因，也因導入 AI 大幅縮短研發時程。

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蔡政憲提到，中西醫的合併使用已經是顯學，此次與清冠一號團隊合作，利用 AI 作為橋陵，整合西醫的哺乳類外泌體與中草藥功能性外泌體，發展再生醫學新模式，也是全球首款整合跨物種外泌體的產品。

蔡政憲說明，「清泌一號」選用曇花作為主成分，首波應用聚焦皮膚、毛髮與私密處保養，並可延伸至多種應用。

蔡政憲進一步點出，「清泌一號」首度運用在地的中草藥，結合農業與生技產業，運用高科技提升中草藥的附加價值，協助台灣在地農民對抗中國低價中草藥與關稅的威脅，為台灣農業產銷失衡找到一個突破口。