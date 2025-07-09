營收速報 - 聯光通(4903)6月營收2.26億元年增率高達113.64％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.88億元，累計年增率55.82%。
最新價為22.85元，近5日股價下跌-6.12%，相關通信網路類指數下跌-2.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+374 張
- 外資買賣超：+374 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.26億
|114%
|173%
|25/5
|8,295萬
|-6%
|1%
|25/4
|8,215萬
|120%
|-13%
|25/3
|9,472萬
|141%
|71%
|25/2
|5,543萬
|74%
|18%
|25/1
|4,706萬
|-37%
|-76%
聯光通(4903-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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