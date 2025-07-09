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鉅亨速報

營收速報 - 聯光通(4903)6月營收2.26億元年增率高達113.64％

鉅亨網新聞中心


聯光通(4903-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.26億元，年增率113.64%，月增率172.51%。

今年1-6月累計營收為5.88億元，累計年增率55.82%。

最新價為22.85元，近5日股價下跌-6.12%，相關通信網路類指數下跌-2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+374 張
  • 外資買賣超：+374 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.26億 114% 173%
25/5 8,295萬 -6% 1%
25/4 8,215萬 120% -13%
25/3 9,472萬 141% 71%
25/2 5,543萬 74% 18%
25/1 4,706萬 -37% -76%

聯光通(4903-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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