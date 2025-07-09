製罐廠福貞-KY 6月與上半年營收 雙雙改寫歷史同期新高

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為深入華北市場版圖而建置的陝西廠，主力客戶為中國大陸知名啤酒大廠，今年上半年訂單數量已逐漸符合內部預期，使該廠上半年的業績表現較去年同期成長，其成長動能的主因有，主力客戶因應市場需求加大出貨力道，加上區域型客戶訂單貢獻所致，且以產業需求動能來看，下半年有機會優於上半年，後續亦將逐步推進，目標陝西廠單一罐型年產能提升至 5 億支，進而帶動集團整體獲利表現。