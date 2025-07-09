製罐廠福貞-KY 6月與上半年營收 雙雙改寫歷史同期新高
鉅亨網記者張欽發 台北
製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，福貞 - KY 在 2025 年 6 月營收為 8.46 億元，1-6 月營收 43.49 億元，雙雙改寫歷史同期新高。
福貞 - KY 在 2025 年 6 月營收 8.46 億元，月增 19.47%，年增 1.04%，2025 年第二季營收 21.48 億元 季減 2.04%，年減 1.32%，1-6 月營收 43.49 億元，年增 3.39%。
福貞 6 月營收年月雙增，主要受惠於夏季高溫，終端消費市場對啤酒、涼茶、碳酸飲品需求轉旺，帶動中國大陸各廠二片式鋁罐產品出貨成長，加上台灣新竹廠於 6 月下旬出貨數量明顯攀升。
近年來福貞積極擴張事業版圖，並優化中國大陸生產基地間的運輸效益，發揮區域經濟效益，受益於調教產線效能及強化客戶關係之效益逐步顯現，以及今年以來終端消費市場需求呈溫和復甦趨勢，迎來品牌商信心回溫。
為深入華北市場版圖而建置的陝西廠，主力客戶為中國大陸知名啤酒大廠，今年上半年訂單數量已逐漸符合內部預期，使該廠上半年的業績表現較去年同期成長，其成長動能的主因有，主力客戶因應市場需求加大出貨力道，加上區域型客戶訂單貢獻所致，且以產業需求動能來看，下半年有機會優於上半年，後續亦將逐步推進，目標陝西廠單一罐型年產能提升至 5 億支，進而帶動集團整體獲利表現。
展望下半年，金屬包材產業步入傳統旺季，三片式鐵罐與二片式鋁罐分別因節慶送禮與夏季高溫將帶動品牌商的需求持續暢旺，此外，福貞為配合客戶需求持續進行新罐型研發，將視市場需求，將合作目標設定於第三季。
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