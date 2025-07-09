汎銓6月營收締新猷 除息秀上演秒填息

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-09 12:49

‌



汎銓 (6830-TW) 公布 6 月營收 1.87 億元，月增 2.81%，年增 7%，刷新單月新高，今 (9) 日進行除息，每股配發 1 元現金股利，除息參考價 116 元，一開盤即上演秒填息，最高一度達 123 元，漲幅逾半根停板。

汎銓科技示意圖。(鉅亨網資料照)

汎銓受惠 6 月營收創新高，連帶拉抬第二季營收達 5.45 億元，同步創下單季新高紀錄，季增 17.25%，年增 6.98%，累計上半年合併營收 10.1 億元，年增 6.93%。

‌



汎銓指出，受惠半導體客戶積極投入先進製程、先進封裝技術研發，再加上公司為美系 AI 晶片大廠在台唯一檢測分析夥伴，持續貢獻 AI IC 驗證分析委案，皆帶動旗下材料分析 (MA) 及 AI 晶片暨矽光子相關營收成長。

汎銓看好，AI 需求快速成長，帶動半導體、AI 大廠積極部署埃米製程、先進封裝及矽光子技術開發，公司已感受客戶在矽光子、AI 晶片研發力道，對於檢測分析委案需求持續熱絡，有助於帶動相關營收比重提升，並創造長期有利發展前景。

汎銓秉持材料分析 (MA)、精密工法技術領先地位，尤其於矽光子、AI 晶片檢測分析技術傲視群雄，致力成為客戶在研發分析領域重要夥伴，並積極深化專業檢測人才培訓與檢測分析工法精進，穩步擴增人才團隊，截至今年上半年旗下員工人數已達約 735 人，以因應汎銓國際化版圖發展。

展望未來，汎銓聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，全力驅動營運向上。