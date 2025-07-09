〈焦點股〉輝達GB300、6月營收加持 聯亞、IET-KY點燈鎖漲停

聯亞在全球生成式 AI 與大規模數據處理需求的激增下，受惠數據中心產品出貨量較同期增加，6 月營收年增 81.49%，激勵今日量增上揚鎖漲停，暫收 348 元，股價強勢站上 5、10 日、月線。

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IET-KY 則是 6 月營收 7,668 萬元，月減 0.68%、年增達 68.29%，營收雖然較上月衰退，但貢獻力道卻超越去年同期，加上公司目前美國業務占比約 8 成以上，較不受對等關稅影響，盤中也迅速亮燈鎖漲停暫收 156 元，站上所有均線。

法人指出，隨著 5G、量子運算等技術的興起，市場對特定性能材料的需求變得更加重要，促使磊晶技術在半導體製造領域的應用持續擴大，三五族群類股憑藉磊晶成長經驗，有望隨著 InP 基板缺料的狀況緩解，看好營收有望持續增長。