search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.19元，預估目標價為22元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.19元，其中最高估值0.45元，最低估值0.03元，預估目標價為22元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.45(0.8)0.820.58
最低值0.03(0.03)0.230.32
平均值0.19(0.26)0.470.45
中位數0.19(0.19)0.410.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值361,934,000363,351,000360,765,000
最低值336,233,270341,722,000346,022,420
平均值347,845,160353,384,220353,393,710
中位數346,368,500355,180,000353,393,710

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.130.111.154.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,535,714363,326,498449,567,488468,327,501

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼18.9+0.53%
美元/台幣29.150+0.28%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
中鋼

61.91%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
中鋼

61.91%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
中鋼

61.91%

勝率

延伸閱讀



Empty