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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至170.86元，預估目標價為3085元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由169.84元上修至170.86元，其中最高估值216.19元，最低估值147元，預估目標價為3085元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值216.19(193.83)228.24270.74
最低值147(147)178.61197.72
平均值176.36(173.29)198.14227.49
中位數170.86(169.84)196.79219.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值822,334,680946,215,0001,067,742,000
最低值568,184,000638,890,630707,432,760
平均值665,358,950769,253,230912,743,760
中位數660,908,270757,882,290914,956,570

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS126.5768.8881.0749.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		360,541,104241,900,989292,876,040192,625,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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