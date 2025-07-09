鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至170.86元，預估目標價為3085元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2025年EPS預估：中位數由169.84元上修至170.86元，其中最高估值216.19元，最低估值147元，預估目標價為3085元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|216.19(193.83)
|228.24
|270.74
|最低值
|147(147)
|178.61
|197.72
|平均值
|176.36(173.29)
|198.14
|227.49
|中位數
|170.86(169.84)
|196.79
|219.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|822,334,680
|946,215,000
|1,067,742,000
|最低值
|568,184,000
|638,890,630
|707,432,760
|平均值
|665,358,950
|769,253,230
|912,743,760
|中位數
|660,908,270
|757,882,290
|914,956,570
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|126.57
|68.88
|81.07
|49.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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