〈焦點股〉川普擬對銅進口課徵50%關稅 銅價噴漲 線纜族群齊揚

榮星今天早盤以 15.8 元開高後，一度漲停鎖死 16.8 元，不過盤中漲停打開，漲幅收斂，截至 10 點，股價暫報 16.1 元，漲逾半根停板，成交量約 900 張。華榮早盤則一度也漲逾半根停板，最高漲至 27.25 元，不過隨後漲幅收斂，約漲逾 3%，成交量超過 7000 張。