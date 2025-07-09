〈焦點股〉川普擬對銅進口課徵50%關稅 銅價噴漲 線纜族群齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普擬對銅進口課徵 50% 關稅，紐約商品交易所 (Comex) 銅期貨價格昨 (8) 日噴漲逾 17%，銅價創歷史新高，激勵今 (9) 日線纜族群齊步走揚，榮星 (1617-TW) 漲停打開，華榮 (1608-TW)、大亞 (1609-TW)、華新 (1605-TW) 也紅通通。
榮星今天早盤以 15.8 元開高後，一度漲停鎖死 16.8 元，不過盤中漲停打開，漲幅收斂，截至 10 點，股價暫報 16.1 元，漲逾半根停板，成交量約 900 張。華榮早盤則一度也漲逾半根停板，最高漲至 27.25 元，不過隨後漲幅收斂，約漲逾 3%，成交量超過 7000 張。
大亞以 37.9 元開高，最高漲至 38.4 元，截至 10 點，股價暫報 37.1 元，漲幅約 1.92%，成交量超過 4000 張。華新早盤則以 21 元開高，最高漲至 21.05 元，但隨後漲福收斂，並於平盤附近遊走，成交爆量超過 2.3 萬張。
川普昨天於內閣會議中宣布，將對銅進口課徵 50% 關稅，儘管尚未公布確切實施時間，銅價已應聲大漲，昨日 Comex 銅期貨價格飆漲超過 17%，一度觸及每磅 5.8955 美元，創歷史新高價，終場收在 5.6855 美元，單日大漲 13%。
此外，市場也預期，美國國內生產商有望受惠，激勵美國銅礦商自由港麥克墨倫公司 (Freeport-McMoRan) 昨日股價大漲逾 5%，以 46.27 美元作收。
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