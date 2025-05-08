汎銓美國矽谷實驗室正式開幕 挹注後續營運

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 17:20

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汎銓 (6830-TW) 旗下美國子公司 MSS USA CORP 矽谷實驗室於 5 月盛大開幕，標誌著汎銓在全球高階材料分析領域邁向多洲佈局、邁向世界級企業的重要里程碑。

MSS USA CORP 執行長柳淳浩表示，今年對汎銓來說是非常特別的一年，公司同時啟動多個實驗室的擴建計畫，隨著矽谷實驗室的正式啟用，公司不再只是台灣的品牌，而是朝向世界級、多洲發展的企業邁進。

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柳淳浩強調，MSS USA 專注於先進製程材料分析，秉持三大核心價值，準確與可信賴的數據、快速的交付時效以及嚴格的資訊與知識保密控管 (PIP Control)。

柳淳浩說，這個實驗室從規劃到完工非常快速且準時，但背後的過程其實極其繁瑣且困難，汎銓之所以能高效完成，是因為公司有非常出色的團隊，對細節有極致的要求與執行力，也特別感謝美國在地團隊的努力，也感謝台灣總部團隊在背後全力支援，讓這一切成真。

他也提到，美國半導體產業正處於關鍵成長時刻，這是一個極好的時機，讓公司能與客戶一同成長，成為他們在研發與材料分析領域中，最值得信賴的合作夥伴。

矽谷是全球尖端人才最密集的地方之一，柳淳浩強調，MSS USA 並不只是台灣實驗室的複製版本，未來這裡的創新不僅僅是為美國服務，我們希望將矽谷的創新成果與效率系統回饋給台灣，讓創新雙向流動。

柳淳浩認為，汎銓不是在做 Deep Tech，而是打造一個高效率的實驗室平台，協助客戶專注在技術研發，也希望這裡成為產學交流的橋樑，讓學生和新鮮人有機會接觸材料分析實作，且隨著客戶創造出未來令人驚豔的科技與產品，公司也將成為客戶最強力的後盾，與他們一同前進。

柳淳浩說，公司始終相信，人才是驅動成長最關鍵的力量，MSS × Silicon Valley，不是簡單的結合，而是能激發出更大效應的乘法關係，公司將持續積極招募尖端人才，台灣也同步推動國際人才布局。無論是在矽谷還是台灣，汎銓都是值得加入、一起創造影響力的舞台，未來我們將攜手打造世界級團隊。

MSS USA 將聚焦於服務半導體製造商與其供應鏈廠商，並延伸至其他對先進材料分析有高度需求的產業，包括國際領先科技公司、新創企業、研究機構與先進製程相關企業，皆為未來的合作潛力客戶。

汎銓長年累積來自台灣半導體產業的高階製程分析經驗，擁有業界領先的分析工法與數據可信度，將為客戶帶來更快速、更可靠、更安全的分析服務。