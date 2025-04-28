汎銓擁AI矽光子、海外動能 未來營運看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-28 16:00

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檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (28) 日召開法說會，公司表示，AI 晶片、矽光子等檢測分析委案量持續成長，加上美國、日本等海外據點開始在下半年貢獻，對未來營運樂觀看。

汎銓指出，全球 AI 應用高速發展、生成式 AI 加速落地，半導體製程進入埃米 (angstrom) 技術世代等，即使面對國際關稅政策變化，國際半導體大廠並未放緩研發腳步，反而持續加大研發投資，力求技術領先、鞏固市場地位，挹注汎銓材料分析委案保持良好需求。

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其次，客戶為避開美國進口關稅潛在衝擊，帶動客戶加速美國投資計畫，創造汎銓旗下美國營運據點有利條件，成為當地客戶檢測分析首選夥伴，增添未來營運動能。

汎銓「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」及「AI 客戶專區」三大業務動能，憑藉在矽光子與 AI 晶片分析領域保持分析能力領先，今年第一季 AI 晶片暨矽光子相關營收比重已提升至 7$，凸顯汎銓技術領先高度競爭力，且在分析委案需求不斷增加下，持續增加檢測分析產能，帶動 AI 晶片暨矽光子檢測分析業務規模放大可期。

各地布局方面，汎銓近兩年積極設立營運據點，強化在地服務能量，同時全面對應客戶多元檢測分析需求，其中，台灣地區方面，旗下材料分析本部與竹北二廠專責埃米世代 1 奈米至 1.4 奈米製程材料分析；營運總部同步擴建「矽光子測試及定位分析」專區；竹北一廠則擴大建置 AI 客戶專區；再加上，竹北高階 SAC-TEM Center 新廠房計劃於 2025 年下半年正式啟用。

此外，海外部分，南京營運據點已取得中國高新技術企業資格，該據點稅率從 25% 下降至 15%，有助放大營運獲利貢獻；美國子公司 MSS USA CORP 實驗室建置已完成且設備進入驗收階段，預計 5 月正式啟用。