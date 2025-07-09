台美關稅將開牌 李長庚對台灣企業有信心 「去美元化」非一朝一夕

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-09 13:46

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國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (9) 日出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，提及台美關稅議題，他對台灣企業適應能力及創新能力仍有信心，某些產業短時間可能會有衝擊，但應能順利過關，要對政府有信心；至於新台幣強升，李長庚強調，壽險業是長期資金，整體來看，台幣「中性回歸」特性 20 幾年來沒有變過，人壽避險策略及商品機制也愈來愈完善，不必太在意匯率短期影響，而「去美元化」趨勢並非一朝一夕，只要在長期狀態下，就有足夠時間來因應。

國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (9) 日出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

美國總統川普公布首波關稅名單，日韓維持 25%，但未見台灣，市場憂心稅率高出預期恐衝擊台灣經濟。李長庚受訪時指出，關稅的問題不是只有台灣，全球只要有出口到美國都會面臨對等關稅問題，短時間可能會對某些產業造成衝擊，不過，他一直對台灣企業的適應能力、創新能力都充滿信心。他認為，台灣應該可以順利過關，甚至趁著這個機會，有些產業可以獲得更大的進展。

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台灣上半年對美出超 552.3 億美元，超越對中國大陸與香港，成為我最大出超國，外界憂心不利貿易談判。李長庚表示，自川普第一任期至今，台灣對美出口確實增加相當多，以台灣整體 GDP 規模對照對美出超的順差金額來看，與其他國家相比率相對高出很多，這方面有些壓力，不過，台灣開始增加對美採購，許多製造商也前往美國設廠。

雖然短期在關稅或匯率上會有一些壓力，但回顧企業過去發展，「一直覺得是 OK 的」，他以自己 90 年代在美國唸書時為例，當時台幣兌美元在 25 元左右，近幾年也有看到 27 元，基本上，整體企業競爭力也未受到嚴重影響，不過，每天變來變去，不確定性對企業難免會有影響。

國泰金控即將公布 6 月最新自結，外界關切台幣匯率強升的影響。李長庚表示，新台幣 25 元、27 元或是 35 元都有經歷過，匯率變動上上下下，不過，壽險業是長期的資金，並不是馬上要變現的資金，長期而言實質影響不大，此外，台灣有外匯價格變動準備金制度，可用準備金方式來沖抵外匯短暫變動對財報的影響。

國泰人壽自 2003 年開始做替代避險 (proxy hedge) 至今，整體台幣「中性回歸」特性 20 幾年來沒有變過，各項機制變得健全多了，不必太在意短期影響，中長期機制愈來愈完善，操作愈來愈好，而商品組合本身愈好才是根本。

長時間下來，境外美元資產部位越來越大，美元武器化也對各國產生地緣政治風險，大家都希望能降低被影響的程度，這是一個長期的過程，不會是一夕之間發生的，只要是長期的狀態，就有足夠的時間準備來做因應。