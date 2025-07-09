統一集團正式發布DREAM PLAZA介紹 進入最後準備階段

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-09 11:40

‌



統一集團今 (9) 日正式發布最新生活商場 DREAM PLAZA 相關訊息，確定導入博客來實體書店、全球最大星巴克和全新自助餐品牌等，雖外傳 7 月 25 日將營運，統一集團僅表示進入最後準備階段，但仍未給出確切的開幕時間。

DREAM PLAZA星巴克示意圖。(圖：統一集團提供)

統一集團說明，DREAM PLAZA 以「人文沁生活、消費演風格」為核心，不僅僅是生活，更是美學、人文和時尚的全新形塑。

‌



DREAM PLAZA 也突破既有建築限制，在頂樓打開一道天窗，讓博客來的書香與星巴克的咖啡香，隨著陽光漫布到每一層樓，讓逛街不僅僅只有購物。

其中，博客來旗艦書店將登場，匯集逾 3 萬冊中外文藏書，並以五大主題場域深度詮釋閱讀與美藝，同時連結電子書和有聲書等數位閱讀科技。

而「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北」為品牌發展立下嶄新里程碑，主打融合全球視野與在地文化的沉浸式體驗場域，預計也將成為國際旅客造訪台北的朝聖地之一。

為做出餐飲差異化，DREAM PLAZA 特別規劃獨特的餐酒館與露天座席，結合音樂與美食，其中，引進新型態美式餐廳 LillA，並有全新升級瑪黑餐酒 TRANSIT。

而饗賓集團睽違兩年，推出全新 Buffet 品牌「Urban Paradise」，以輕奢微醺重新詮釋自助餐體驗。