晶技網通、伺服器應用營收占比已達10% Q3營運動能強

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 10:27

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頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 在 2025 年第二季營收 33.67 億元，季增 6.35%，年增 15.19%， 依目前晶技接單狀況而言，2025 年第三季營運動能將優於第二季表現；同時，晶技在網通、伺服器應用營收占比已達 10%。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

就目前的業績來看，晶技在網通、伺服器應用營收占比已達 10%，同時，如以單純的伺服器系統及目前最夯的 AI 伺服器產品應用分類，目前並已占晶技營收的 1%。

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下半年進入消費電子的拉貨旺季，同時，在晶技網通、伺服器應用及車用產品營收穩定之下，估計 2025 年第三季營運動能將優於第二季表現。

晶技在關稅及匯率的干擾之下，已積極檢討生產成本壓力，對於新料號產品報價重新審視，若決定加以調整，最快將在第三季開始執行，也期望在出貨結構上的高階產品出貨量提升，有助於獲利的改善。

晶技在海外的新增生產基地已於去年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼洒水的新設置生產基地，並已經投產，產能在積極求拉升，以先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張。

晶技在 2025 年 5 月營收 11.02 億元，毛利率 32.86%，再較 4 月的 34.61% 下滑 1.75 個百分點，稅前盈餘自結爲 1.13 億元，月減 38.12%，年減 44.4%，每股稅前盈餘 0.32 元，累計 1-5 月稅前盈餘 8.74 億元，年減 18.1%，每股稅前盈餘 2.55 元。