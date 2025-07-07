晶技6月營收符合預期 Q2營收33.67億元季增且年增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-07 19:00

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頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 受新台幣升值壓力、客戶端拉貨動能下降影響，以及 6 月客戶盤點因素干擾，今 (7) 日公布 6 月營收 9.94 億元，月減 9.74%，但這也大致符合公司歷年在第二季淡季裡的單月營收逐月下滑走勢，但仍年增 4.66%。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

晶技 2025 年第二季營收 33.67 億元，季增 6.35%，年增 15.19%，2025 年 1-6 月營收 65.32 億元，年增 15.09%。

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晶技在關稅及匯率的干擾之下，已積極檢討生產成本壓力，對於新料號產品報價重新審視，若決定加以調整，最快將在第三季開始執行，也期望在出貨結構上的高階產品出貨量提升，有助於獲利的改善。

晶技在海外的新增生產基地已於去年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼洒水的新設置生產基地，並已經投產，產能在積極求拉升，以先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張。

晶技在 2025 年 5 月營收 11.02 億元，毛利率 32.86%，再較 4 月的 34.61% 下滑 1.75 個百分點，稅前盈餘自結爲 1.13 億元，月減 38.12%，年減 44.4%，每股稅前盈餘 0.32 元，累計 1-5 月稅前盈餘 8.74 億元，年減 18.1%，每股稅前盈餘 2.55 元。

晶技 5 月營運遭遇新台幣升值不利影響，單月毛利率 32.86%，月減 1.75 個百分點，年減 4 個百分點，同時，也因此認列業外損失 6022 萬元，2025 年 1-5 月稅前盈餘 8.74 億元，年減 18.1%，每股稅前盈餘 2.55 元。