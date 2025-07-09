大陸將8家台灣實體列入出口管制管控名單 國台辦：助紂為虐

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-09 10:10

‌



大陸商務部周三（9 日）宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業公司等 8 家台灣實體列入出口管制管控名單。

大陸將8家台灣實體列入出口管制管控名單。（圖：賴清德臉書）

大陸商務部表示，將採取以下措施：

‌



一、禁止向上述 8 家台灣實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口者，出口經營者應當向商務部提出申請。

本公告自公布之日起正式實施。

以下是大陸商務部發布的出口管制管控名單：

1. 漢翔航空工業股份有限公司（Aerospace Industrial Development Corp.）

2. 經緯航太科技公司（GEOSAT Aerospace & Technology Inc.）

3. 中山科學研究院（National Chung-Shan Institute of Science & Technology）

4. 仲碩科技股份有限公司（JC Technology Inc.）

5. 國際造船股份有限公司（CSBC Corporation,Taiwan）

6. 中信造船股份有限公司（Jong Shyn Shipbuilding Co.,Ltd）

7. 龍德造船工業股份有限公司（Lungteh Shipbuilding Co.,Ltd）

8. 攻衛股份有限公司（Gong Wei Co.,Ltd）

大陸國務院台辦發言人陳斌華對此表示，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，部分台灣地區實體參與其中，助紂為虐。

陳斌華說，商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業公司等 8 家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對「台獨」分裂勢力一再進行謀「獨」挑釁的嚴正警告。