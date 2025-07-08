鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-08 20:20

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國軍即將於明 (9) 日至 7 月 18 日舉行「漢光 41 號演習」。交通部民航局今 (8) 日表示，國軍規劃今年漢光演習將採無劇本方式操演，軍方已表示儘量不影響民航機起降，但仍有 7 座機場起降可能受影響，請旅客注意相關訊息，以降低演習可能帶來的影響。

漢光無劇本演習明起登場，民航局：7機場日期航班有異動。(圖:民航局提供)

目前各機場可能受演習影響之日期，台中機場為 7 月 9、13 至 15 日，桃園機場為 13 至 17 日，高雄機場為 13、16 日，松山機場為 13、16 日，台南機場為 13、14、16 日，花蓮機場為 15、16 日，嘉義機場為 16 日。惟實際對民航航班起降時段與範圍之影響，仍需視國軍當日操演內容及空中航行情況而定。

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民航局呼籲，旅客於出發前查詢航空公司的航班資訊，隨時留意相關公告，掌握最新動態以利行程安排。

民航局也提醒，相關演習空域資訊已依國軍單位需求發布飛航公告，周知航空公司及相關單位視軍方作業而定，也請航空公司透過簡訊通知、官網等方式主動告知旅客航班變動情形；各機場亦將透過電子看板、廣播系統或官網提供即時航班資訊，方便旅客查詢。