鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-09 15:33

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為了掌握遊覽車駕駛時間，交通部修法明 (2026) 年起，規定全台 1.4 萬輛遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，引發遊覽車工會不滿，質疑 GPS 本身就可優化擴充功能，納入身分識別，不需耗資加裝。交通部政務次長陳彥伯今 (9) 日回應，若業者設備已配置可接新制規定的資訊，就不需額外再添購設備，例如有業者已用 APP 回傳駕駛識別，若業者未來需添購設備，公路局也會提供補助。

遊覽車明年加裝識別系統引業者眾怒 交通部：若業者配置對接系統就不需添購。(圖:公路局提供)

為讓 1.4 萬輛遊覽車全面強制裝設駕駛身分識別設備，交通部提供每輛車最高 2,000 元補助。但此舉卻令新北市遊覽車職業工會卻質疑，GPS 就可擴充身分識別功能，卻強制自費額外安裝，有疊層架屋之虞，昨、今 2 日都發動近百輛以上遊覽車包圍交通部。

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對業者質疑，陳彥伯表示，要求遊覽車全面裝設駕駛識別設備，是為讓駕駛識別資料具備傳送的功能，業者既有 APP 或管理系統若有傳送功能也可處理，若業者需另外添購設備，公路局也會補助。

陳彥伯強調，明年元旦起須加裝駕駛身份識別系統，也有助於業者公司治理，在國外都有規範安裝類似系統，這次修法是與世界同步進行。

公路局表示，遊覽車自 2017 年開始規範裝設 GPS，並提供介接至公路局動態資訊系統，因應產業發展及強化駕駛人管理之需求，自 2020 起補助遊覽車業者裝設包含駕駛識別設備等相關先進駕駛輔助系統設備，以鼓勵性質業者建立系統化管理模式，後經產業凝聚共識為健全遊覽車工時管理，自今年 5 月 9 日完成公告修法規範遊覽車納入駕駛識別，以提升產業勞動環境及營運安全。