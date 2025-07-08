鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 20:29

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隨著對等關稅議題逐漸塵埃落定，第三季來自政策面的干擾或可降低，但焦點將放在景氣趨緩以及美元走弱對企業獲利的影響。野村投信認為，2025 年企業盈餘成長因關稅及匯率等因素出現下修，但其中仍不乏亮點，選股變得更加重要，產業面仍是聚焦需求強勁的 AI 相關族群，逢低可持續布局，相較於全球與亞洲電子業呈現下滑，台灣的電子業表現相對出色「有底氣」。

野村Q3展望：關稅利空出盡、台股短線呈波動 慎選AI績優個股「有底氣」。（圖: shutterstock）

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，即使對等關稅暫緩實施，今年起美國的關稅已明顯高於過往，而在 90 天的關稅豁免期間，美國企業大舉進口，使得美國的進口金額激增，出口則維持平緩，在關稅底定後，預估下半年的需求將減少。

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就基本面來看，主計處下調 2025 年 GDP 成長率至 3.1%，且預估上半年表現明顯優於下半年，台灣上半年的出口大幅成長，主要受到科技產品的帶動，且成長主要來自於美國，均可看出關稅政策的影響。而相較於全球與亞洲電子業 PMI 近期呈現下滑的走勢，台灣的電子業 PMI 仍在 50 榮枯值以上，表現相對出色。

此外，受到關稅與美元走弱的影響，今年台股的企業盈餘成長出現下修的情況，從先前預估整體可達 20% 以上的水準下修至約 15%，由於關稅的影響與美元走勢仍有不確定性，不排除仍有下修的可能；然而，科技股中仍有獲利預估上調的次產業，例如散熱、網通、電源供應器等，這些都與 AI 的成長相關，顯示 AI 的需求相當強勁，這也是第三季乃至於中長期的投資主軸。

姚郁如指出，約兩年前市場開始關注 AI 成長趨勢，從持續建置中的基礎建設到最近較常聽到的 AI Agent、人形機器人等應用層面，軟硬體皆持續推進。就以科技進程不可或缺的半導體為例，根據研調機構 IDC 的預估，2025 年全球半導體產值為 7,798 億美元，年增率 + 15.9%，其中資料中心年成長 33.6%，2026 年繼續成長 15.6%。

目前半導體的預估尚未納入關稅戰的影響，關稅戰影響來自幾方面：

1) 美國直接課半導體關稅：台灣目前出口到美國半導體比重不高，直接課稅影響有限。透過最終產品間接課稅技術難度太高，難以實施。