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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為18.60元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元下修至0.99元，其中最高估值1.24元，最低估值0.71元，預估目標價為18.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.24(1.24)1.613.684.04
最低值0.71(0.74)0.50.971.77
平均值0.97(1)1.091.972.59
中位數0.99(1.05)1.11.771.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值475.20億532.65億599.94億408.19億
最低值330.41億305.33億317.28億359.72億
平均值380.99億383.43億418.93億383.96億
中位數374.02億372.46億390.40億383.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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