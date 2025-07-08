鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為18.60元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元下修至0.99元，其中最高估值1.24元，最低估值0.71元，預估目標價為18.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.61
|3.68
|4.04
|最低值
|0.71(0.74)
|0.5
|0.97
|1.77
|平均值
|0.97(1)
|1.09
|1.97
|2.59
|中位數
|0.99(1.05)
|1.1
|1.77
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|475.20億
|532.65億
|599.94億
|408.19億
|最低值
|330.41億
|305.33億
|317.28億
|359.72億
|平均值
|380.99億
|383.43億
|418.93億
|383.96億
|中位數
|374.02億
|372.46億
|390.40億
|383.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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