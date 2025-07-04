鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至91元，幅度約15.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由79元上修至91元，調升幅度15.19%。其中最高估值120元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀1位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(4日)收盤價為94.4元。近5日股價上漲15.19%，標普指數上漲2.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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