鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 16:20

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鏈上股票革命：股票代幣化、全天候交易、跨境入場更簡單！(圖：Shutterstock)

Kraken 的 xStocks 平台，通過其合作夥伴 Backed Finance 購買並託管真實股票，再於 Solana 區塊鏈發行相應代幣，實現鏈上股票的數位化與實物背書。這種模式不同於衍生品或期貨，投資人持有的是真實股票經濟權益的代幣。

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鏈上股票交易在傳統市場收盤後仍持續開放，代幣價格可能因市場情緒波動出現與實際股價的短暫偏離，為套利者提供機會，同時也帶來非交易時段交易的風險，投資者須謹慎評估。

需要注意的是，鏈上股票代幣持有者並不享有傳統股東的投票權等權益，這些權利由託管機構保留。投資者獲得的是股票的經濟敞口，而非股東身份，確保交易合規且符合法律要求。

鏈上股票優點：全天候交易、合規風險

鏈上股票最具吸引力的優勢是全天候交易。

與傳統股票市場每日有限的交易時段不同，區塊鏈上的股票代幣可持續買賣，使重大消息能即時反映於代幣價格，提升價格發現效率。

目前，Kraken 的 xStocks 支持 24/7 交易，Robinhood 目前提供 24/5，未來將在 Arbitrum Layer 2 上拓展全天候交易。

在合規層面，所有提供鏈上股票平台均需嚴格遵守 KYC（了解你的客戶）及相關監管規範。早期無需 KYC 的股票代幣嘗試如 Mirror Protocol 最終遭美國 SEC 取締，顯示合規性不可或缺。

鏈上股票與傳統券商的託管模式也有本質不同。傳統券商透過中央托管以街名帳戶持有股票，而鏈上股票以區塊鏈代幣形式存在，每個代幣背後都有實際股票作為支撐，投資人可自行管理資產私鑰，享有更大掌控權，但同時也需承擔私鑰管理風險。

鏈上股票帶來的市場革新與全球資本流入

鏈上股票具備結構性優勢，能吸引全球資本流入。例如，世界各地散戶投資者現在可以輕鬆購買蘋果股票，而無需面對複雜的國際券商關係或貨幣兌換費用。

這不僅是便利性的提升，更是市場准入的根本性擴展，有望為加密基礎設施帶來前所未有的資本流入。

當某人購買代幣化的特斯拉股票時，他們不僅是在進入加密領域，還在為穩定幣創造持續需求，同時為 Layer 2 網路產生交易費用，並驗證整個加密生態作為合法金融基礎設施的地位。

鏈上股票可使資本留在加密生態中

而透過鏈上股票，資本可能更傾向於留在加密生態中，即使在山寨幣表現不佳時，也能維持流動性和平台參與。

不只如此，代幣化股票也可能實現加密領域多年來難以企及的目標：無摩擦的大規模普及。

隨著 Robinhood 等平台在歐洲推動「潛行式普及」，數百萬用戶在不知不覺中使用鏈上股票，這種模式有望讓加密基礎設施大規模擴展，吸引更多非加密用戶參與。