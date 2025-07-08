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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至185.28元，預估目標價為2585元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由190.14元下修至185.28元，其中最高估值219.61元，最低估值146.81元，預估目標價為2585元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值219.61(219.61)215.05237.57
最低值146.81(154.8)171.72145.62
平均值186.11(188.26)194.55197.97
中位數185.28(190.14)192.11197.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,506,82073,411,00078,087,500
最低值58,681,00060,010,00050,363,300
平均值64,611,53067,621,22068,103,400
中位數64,905,50067,425,00070,536,130

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS194.17134.13169.52139.28
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,457,55348,842,24747,675,22846,962,402

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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