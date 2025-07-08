鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至185.28元，預估目標價為2585元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2025年EPS預估：中位數由190.14元下修至185.28元，其中最高估值219.61元，最低估值146.81元，預估目標價為2585元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|219.61(219.61)
|215.05
|237.57
|最低值
|146.81(154.8)
|171.72
|145.62
|平均值
|186.11(188.26)
|194.55
|197.97
|中位數
|185.28(190.14)
|192.11
|197.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,506,820
|73,411,000
|78,087,500
|最低值
|58,681,000
|60,010,000
|50,363,300
|平均值
|64,611,530
|67,621,220
|68,103,400
|中位數
|64,905,500
|67,425,000
|70,536,130
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|194.17
|134.13
|169.52
|139.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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