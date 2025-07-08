鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-08 11:50

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美國關稅通知信寄出，台灣不在第一批名單中，日本和南韓則分別被課徵 25% 關稅，台股今 (8) 日盤中跌點一度達 200 點，但隨後在台積電 (2330-TW) 的拉盤下，收斂跌點至百點內，統一投顧認為，台灣談判進度相對落後，恐對出口導向型產業造成實質衝擊。

亞洲國家談判後新關稅變化不大 台灣談判進度相對落後。(鉅亨網資料照)

統一投顧分析，首波公布的新關稅中，亞洲多數經濟體談判結果與 4 月 2 日關稅解放日的稅率差異不大，影響投資氛圍。

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目前亞洲國家中已公布的新關稅稅率，包括有日本和南韓均遭課稅 25%，馬來西亞 25%、印尼 32%、泰國 36%，而寮國和緬甸同為 40%，統一投顧指出，除了柬埔寨從 49% 降至 36%，並無太大變化。

另一方面，由於美國財政部長貝森特表示未來幾周內將與中國官員會面，統一投顧也提醒，市場因此擔憂國際貿易衝突升溫。

除了台灣的談判「成績單」尚未公布，接著市場關注周四聯準會 FOMC 會議紀要和大立光 (3008-TW) 法說解析新台幣升值影響。