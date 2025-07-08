鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至12.68元，預估目標價為241.75元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智易(3596-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.86元下修至12.68元，其中最高估值13.6元，最低估值12元，預估目標價為241.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|13.6(13.6)
|16.31
|最低值
|12(12)
|14.23
|平均值
|12.71(12.82)
|14.82
|中位數
|12.68(12.86)
|14.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|54,148,000
|59,944,000
|最低值
|53,117,000
|57,234,000
|平均值
|53,801,170
|58,607,000
|中位數
|53,980,000
|58,625,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.28
|10.98
|9.2
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,967,458
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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