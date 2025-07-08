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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至12.68元，預估目標價為241.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智易(3596-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.86元下修至12.68元，其中最高估值13.6元，最低估值12元，預估目標價為241.75元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值13.6(13.6)16.31
最低值12(12)14.23
平均值12.71(12.82)14.82
中位數12.68(12.86)14.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值54,148,00059,944,000
最低值53,117,00057,234,000
平均值53,801,17058,607,000
中位數53,980,00058,625,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.2810.989.28.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,967,45851,158,12247,167,74938,240,058

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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