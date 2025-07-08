營收速報 - 錸寶(8104)6月營收4.98億元年增率高達181.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為20.64億元，累計年增率78.87%。
最新價為38.65元，近5日股價上漲0.52%，相關光 電 業下跌-2.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+284 張
- 外資買賣超：+287 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.98億
|181%
|21%
|25/5
|4.12億
|125%
|10%
|25/4
|3.75億
|57%
|-3%
|25/3
|3.85億
|107%
|90%
|25/2
|2.03億
|20%
|7%
|25/1
|1.89億
|-5%
|-3%
錸寶(8104-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為有機電激發光顯示器〈OLED〉之製造加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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