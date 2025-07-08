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營收速報 - 錸寶(8104)6月營收4.98億元年增率高達181.17％

鉅亨網新聞中心


錸寶(8104-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.98億元，年增率181.17%，月增率20.79%。

今年1-6月累計營收為20.64億元，累計年增率78.87%。

最新價為38.65元，近5日股價上漲0.52%，相關光 電 業下跌-2.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+284 張
  • 外資買賣超：+287 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.98億 181% 21%
25/5 4.12億 125% 10%
25/4 3.75億 57% -3%
25/3 3.85億 107% 90%
25/2 2.03億 20% 7%
25/1 1.89億 -5% -3%

錸寶(8104-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為有機電激發光顯示器〈OLED〉之製造加工及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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