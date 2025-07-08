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營收速報 - 元禎(1725)6月營收7.70億元年增率高達32.49％

鉅亨網新聞中心


元禎(1725-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣7.70億元，年增率32.49%，月增率17.63%。

今年1-6月累計營收為42.82億元，累計年增率8.46%。

最新價為29.1元，近5日股價下跌-3.8%，相關化學工業下跌-0.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+29 張
  • 外資買賣超：+34 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 7.70億 32% 18%
25/5 6.55億 -10% -10%
25/4 7.24億 0% -7%
25/3 7.80億 6% 22%
25/2 6.40億 35% -10%
25/1 7.13億 0% 4%

元禎(1725-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為化工原料物流。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收元禎

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