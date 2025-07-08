營收速報 - 元禎(1725)6月營收7.70億元年增率高達32.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為42.82億元，累計年增率8.46%。
最新價為29.1元，近5日股價下跌-3.8%，相關化學工業下跌-0.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+29 張
- 外資買賣超：+34 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|7.70億
|32%
|18%
|25/5
|6.55億
|-10%
|-10%
|25/4
|7.24億
|0%
|-7%
|25/3
|7.80億
|6%
|22%
|25/2
|6.40億
|35%
|-10%
|25/1
|7.13億
|0%
|4%
元禎(1725-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為化工原料物流。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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