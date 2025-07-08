鉅亨研報 2025-07-08 16:22

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近期市場熱議話題之一，莫過於熱門 ETF 如 0050 的「股票分割」動作，讓投資人以更親民的價格持有更多股數，總持股價值卻維持不變。然而，市場上存在與之相對的另一種操作，即為「反分割」，這項機制也即將在特定 ETF 上登場。

【ETF反分割懶人包】：00673R與00706L的投資人必看！7月2日啟動投票，至7月21日截止 (圖:shutterstock)

那麼，ETF 反分割究竟是什麼呢？我們可以將其理解為股票分割的「逆向操作」。當股票進行分割時，一股會拆分成多股，單股價格隨之降低，但投資人擁有的股數增加，整體投資總價值不變。相對地，「反分割」則是將多股合併為一股，這通常會導致單股價格上升，而投資人持有的股數減少。重要的是，無論是分割或反分割，投資人所持有的總價值並不會因此改變。

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近期正在進行反分割投票，有 00673R 與 00706L 這兩檔 ETF。

已於今年 7 月 2 日進行投票，直到 7 月 21 日截止。

在此前，也有反分割的案例，為元大台灣 50 反 1(00632R）

2024 年 10 月元大台灣 50 反 1（00632R）正式進行反分割，成為台灣首檔實施反分割的 ETF。

元大台灣 50 反 1 為一檔策略交易型反向 ETF，主打日內避險及短期交易，並不適合長期持有。隨著價格跌至淨值約 3.26 元的低點，受益人會議通過後，決定採用「7 倍反分割」，將股價由約 3.26 元提升至約 22.82 元，持股數相應減少為原先的 1/7，整體資產價值不變。

反分割實施後，根據元大投信資料，2025 年 4 月受到川普關稅政策影響，台股波動加劇，元大台灣 50 反 1 的單月成交金額較反分割前平均月成交金額成長 2.6 倍。

顯示反向 ETF 的市場需求在波動時期大幅提升，而價格回歸合理區間的反分割機制，在今年總經波動時期有效促進了交易活絡，投資人更容易進行避險操作。