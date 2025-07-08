我6月CPI年增率降至1.37% 創逾4年來低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-08 17:41

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主計總處今 (8) 日公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 1.37%，不僅連 3 月走跌，更創下 51 個月來低點，上半年 CPI 年增率 1.93%，也降到 2% 通膨警戒線下。

6月CPI年增率降至1.37%。(圖：主計總處提供)

主計總處說明，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，以及台鐵票價調漲，惟蛋類、油料費、機票和通訊費等價格下跌。

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就 368 個查價項目來看，價格上漲最多者依序為番石榴漲 69.04%、金飾及珠寶漲 20.66%、胃腸藥漲 11.81%、豬肉漲 5.82%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 4.36%、診所掛號費漲 4.29%、汽車保養及修理漲 3.81%、住宅管理費漲 3.80%、安親課輔費漲 3.76%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.66%、火鍋漲 3.58%、視唱中心費用漲 3.19%、火車票漲 3.14% 等。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，食物類漲 2.82% 最多，主因水果供量較少，價格上漲 8.56%，肉類、外食費漲 4.54%、3.44%，惟蛋類下跌 8.50%，抵銷部分漲幅。

其次為雜項類漲 2.21%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 6.45%，加上香菸和檳榔等價格上漲。

而醫藥保健類漲 1.89%，主因部分醫療院所調升掛號費和病房自付費，醫療費用上漲 2.16%。

居住類漲 1.76%，主因房租上漲 2.30%，家庭管理費用也上漲 3.74%。

交通及通訊類跌 1.36%，主因油料費隨國際油價下跌 8.16%，機票跌 5.89%，惟交通工具零件及維修費上漲 2.73%，抵銷部分跌幅。

而上半年平均 CPI 年增 1.93%，其中，商品類漲 1.78%，服務類漲 2.06%；若扣除蔬菜水果漲 1.50%，而核心 CPI 漲 1.62%。