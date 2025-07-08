鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-08 16:00

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身為 ChatGPT 開發者 OpenAI 近期被曝正在研發一款整合 AI 功能的辦公室套裝軟體，這項消息立即引發業界震動。據悉，該產品將融合文件協作與即時通訊功能，直接對標 GoogleAlphabet 公司 (A)(GOOGL-US) Workspace 和微軟 (MSFT-US)Office，標誌著這家 AI 領導者正式進軍辦公室軟體市場。

微軟最擔心的事情發生了！OpenAI傳秘密研發終極武器：AI版Office（圖：Shutterstock）

知情人士透露，OpenAI 的新計畫已秘密研發近一年時間。去年 10 月推出的 Canvas 功能被視為雛形，該獨立視窗介面支援使用者藉助 AI 有效率地完成文件撰寫和程式碼撰寫。

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最新消息顯示，OpenAI 正開發更完整的解決方案，包括多人即時文件協作、嵌入式聊天視窗、會議轉錄及任務管理等核心功能，意圖打造 AI 驅動的一站式辦公平台。

儘管目前尚未配備文件儲存等基礎功能，但這些技術佈局已清晰勾勒出其戰略野心。

這一動向使得 OpenAI 與最大投資者兼合作夥伴微軟的關係變得微妙。自 1989 年發布首款套裝軟體以來，微軟 Office 始終佔據全球辦公室軟體市場主導地位，其文件編輯、表格處理和簡報等功能已成為業界標準，而 OpenAI 作為專注於 AI 技術研發的機構，此次跨界之舉被業界視為對既有格局的挑戰。

深入分析可見，OpenAI 的佈局存在多重考量。從技術面來看，將 AI 融入辦公室場景具有顯著價值：自動化文件產生、智慧資料分析等功能可大幅提升工作效率。

微軟本身也在推動 AI 集成，如 Microsoft 365 的 Copilot 功能已實現智慧寫作輔助，但若 OpenAI 推出獨立 AI 辦公室套裝軟體，可能直接衝擊微軟核心業務。

值得注意的是，這種競爭可能產生類似「內部賽馬」的效應。參考騰訊微信與 QQ 的競爭案例，OpenAI 的創新有望倒逼微軟加速 Office 產品的迭代升級。

儘管雙方存在合作關係，微軟 Azure 雲端平台為 OpenAI 提供算力支持，但企業策略利益的分歧可能引發更激烈的市場競爭。