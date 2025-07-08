鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-08 15:10

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以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周一 (7 日) 在白宮會晤美國總統川普時表示，他已致函諾貝爾獎委員會，提名川普為諾貝爾和平獎候選人。

白宮美以峰會 納坦雅胡：已提名川普角逐諾貝爾和平獎(圖:REUTERS/TPG)

納坦雅胡在與川普及官員共進晚餐開始時告訴記者：「就在我們說話的此刻，他正在締造和平。」「總統先生，我想向您呈上我致諾貝爾獎委員會的信函。」

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川普說：「特別感謝你，這封信意義非凡。」

納坦雅胡在信中讚揚川普在結束中東衝突方面的努力，並特別提到其促成了「亞伯拉罕協議」，這項協議擴大了和平與正常化的範圍。

納坦雅胡並非第一位提名川普的外國領導人，川普長期以來一直渴望獲得諾貝爾獎。上個月，巴基斯坦表示將提名這位美國領導人，這凸顯了外國領導人深知，獲得他們想要的東西的最佳方式，就是對川普大加讚賞。

此次會談在美國對伊朗核計畫進行打擊後的短暫戰爭結束後舉行，也是兩位領導人的首次會面。會議的一個主要焦點是川普預計將施壓納坦雅胡，以達成加薩地區持續 21 個月戰爭的停火協議。這場衝突已導致近 6 萬人死亡，其中大部分是巴勒斯坦人，引發了對人道主義危機的強烈抗議。

雖然以色列和哈瑪斯談判代表在卡達進行了間接會談，雙方都對停火前景表示樂觀，但一些關鍵談判點仍待解決，包括以色列保證戰爭不會繼續進行，以及納坦雅胡堅持哈瑪斯必須被永久驅逐出加薩。

關於加薩居民的未來，納坦雅胡表示這應是「自由選擇」，如果人們想離開，就應該能夠離開，並指出以色列正與美國密切合作，尋找願意接收巴勒斯坦人的國家，以實現他們所說的「給予巴勒斯坦人更好未來」的願望。