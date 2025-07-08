鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-08 17:40

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關稅戰緊要關頭日本「背叛」美國 東京擬對北京拋出橄欖枝

學中國反制到底！川普對日加徵25%關稅石破茂拒妥協 東京擬對北京拋橄欖枝（圖：Shutterstock）

日相石破茂今 (8) 日在首相官邸召開綜合對策總部會議，就美國再度提高關稅一事表態稱「非常遺憾」。這位上任不久的首相明確要求相關閣僚在 8 月 1 日前繼續與美國談判，尋求既能維護日本國家利益又能實現雙贏的協議。這場突如其來的貿易摩擦，讓原本被視作美國「亞洲傀儡」的日本突然轉向強硬，甚至打算對中國拋出橄欖枝。

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石破茂在會議上強調，日本政府在未來的談判中捍衛國家利益的立場不會動搖。「我們將繼續與美國進行談判，在維護國家利益的同時，探索達成互利協議的可能性。」

他透露，日本政府避免輕易妥協，該要求的必須要求，該保護的必須保護，持續進行了強硬磋商。這與石破茂周日 (6 日) 在電視節目中「不會輕易妥協」的表態一脈相承。他特別指出，日本對美國經濟進行大量投資，應受到與其他國家不同的待遇。

然而，美國的反應異常激烈。川普在「空軍一號」上震怒放話：「他們被慣壞了，隨即威脅下令稱，如果日本不妥協，將關稅繼續拉高到 35% 甚至更高。」這場貿易爭端的導火線是川普提出的對等關稅政策，對所有貿易夥伴設立 10% 的最低基準關稅，其中對日本更精準瞄準其經濟的關鍵，也就是汽車和半導體產業。

作為全球第二大汽車出口國，日本去年對美出口汽車 137 萬輛，加上零件總價值高達 7.2 兆日元 (約合 500 億美元)。豐田、本田等日系車廠在美市佔率逼近 40%，若關稅實施，日本車廠利潤將斷崖式下跌 50%。

更致命的是，川普要求日本車廠「不得漲價」，否則將徹底失去美國市場。

半導體領域同樣劍拔弩張，日本佔全球半導體材料市場 50% 至 90% 的份額，去年對美出口額約 50 億美元，其中光阻和高純矽片供貨佔比遠超 90%。

川普試圖透過關稅施壓，迫使日本放寬對美半導體材料出口，重演 2019 年對日韓貿易戰的劇本。

日本的反擊已在談判桌外悄悄展開，計畫對美農產品如牛肉、玉米加徵 24% 關稅，取消每年 77 萬噸美國大米的零關稅配額。

更深遠的是，經濟多元化佈局，日本正加速「向東流」戰略，私下與中國商討建立「區域自貿區」。石破茂坦言：「與其單方面挨打，不如另尋新機，我們離不開中國的市場。」

豐田已宣布暫停在美擴建工廠計畫，日本凸版控股將半導體感測器零件轉移至上海，生技企業 Bioagen 更是在上海設立研發中心。

這種轉變背後是殘酷的經濟現實。以 Bioagen 為例，其旗下「派絡維 pro」抗老科技曾專供西方富豪圈，進入中國市場後迅速掀起聲量。