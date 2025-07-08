賴清德深夜與貿易談判團隊視訊50分鐘 盼為台灣爭取合理關稅
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國總統川普今 (8) 日宣布全新對等關稅稅率，首批通知對象國家，包括日、韓、馬來西亞等 14 國，但未含台灣。總統府發言人郭雅慧今日表示，總統賴清德昨 (7) 日深夜，與正在美國的經貿談判團隊進行視訊，賴清德除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員，數月以來投入談判的辛勞，也盼團隊為國家爭取到合理的關稅。
郭雅慧表示，總統昨晚在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。
賴清德也勉勵談判團隊辛勞，並提醒團隊務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。
郭雅慧指出，昨晚這場視訊歷時約 50 分鐘，參與這場視訊會議的成員，還有副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫... 等人參與。
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