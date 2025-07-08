川普宣布將對日本徵收25%關稅 關稅通知函全文曝

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-08 10:13

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據日本東京廣播公司報導，美國總統川普周一（7 日）在社交媒體上宣布，已向日本首相石破茂發函，通知自 8 月 1 日起對日本商品徵收 25% 關稅，日本政府周二召開關於美國關稅措施的綜合對策總部會議，商討應對方案。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

石破茂周二說，美方公布的措施令人遺憾。石破茂做出指示，繼續與美方就關稅進行談判。

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日本政府周二將於首相官邸召開綜合對策本部會議，以因應川普宣布對日本進口商品徵收 25% 關稅一事。石破茂將出席會議，據測其將指示閣僚繼續就取消關稅進行談判。

川普致函給日本首相石破茂的關稅信函如下：

尊敬的首相閣下：

我非常榮幸向您致函，因為這體現了美日貿易關係的強大與堅定，也表明了美利堅合眾國雖與貴國存在顯著貿易逆差，仍決定繼續與貴國合作。

儘管如此，我國已決定與貴國攜手共進，前提是實現更加平衡、公平的貿易。

因此，我國誠摯邀請貴國參與到美國這個不可思議的經濟體中來，這個全球首屈一指的市場，規模迄今無可匹敵。

我們已有多年時間來討論貿易關係，並得出結論，我們必須擺脫這些由日本的關稅、非關稅政策及貿易壁壘導致的長期且非常頑固的貿易逆差。

遺憾的是，我們的關係遠非對等。

從 2025 年 8 月 1 日起，我方將對進入美國的所有日本產品徵收 25% 關稅，這獨立於所有行業關稅之外。為規避較高關稅而轉運的商品，適用更高關稅。

請理解，這 25% 數額遠不足以消除我國與貴國之間的貿易逆差。如您所知，如果日本或貴國的企業決定在美國境內製造產品，不會面臨任何關稅。

事實上，我國將盡一切可能，以快速、專業且常規化方式獲得相關批准——換句話說，整個過程將在幾周內完成。

如果出於任何原因，您決定提高關稅，那麼，無論您選擇提高多少，都將加到我國目前收取的 25% 關稅之上。

請理解，這些關稅有必要，以糾正日本多年來實施的關稅、非關稅政策以及貿易壁壘，這些導致了美國無法持續的貿易逆差。

這種逆差對我國經濟，乃至我國國家安全構成重大威脅!

我方期待與貴國建立長期的貿易合作夥伴關係。

如果貴國願意向美國開放封閉的貿易市場，消除關稅、非關稅政策以及貿易壁壘，我國或許可以考慮調整本信函內容。

這些關稅可能會根據我國與貴國的關係而有所調整，無論是上調還是下調。您絕不會對美國感到失望。

感謝您對這件事的關注！

致上最誠摯的祝福

謹啟