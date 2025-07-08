鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 12:25

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2025 年第一個侵台颱風「丹娜絲」沿台灣西部一路北上直撲，對台灣海峽離岸風場而言，這是一場硬仗，但佇立在台灣海峽的 421 座離岸風力機依然持續發電，部分風場發電量達 90% 以上，昨 (7) 日風力發電瞬時最大值達 229 萬瓩 (佔整體用電 9.2%)。

扛住「丹娜絲」風力 421座離岸風機持續發電 瞬時最大值229萬瓩。（圖：台電提供）

經濟部能源署指出，根據中央氣象署資訊，當晚最大持續風速接近 40m/s，陣風更強烈，外傘頂洲的氣象塔測得瞬間陣風更高達 17 級風，但台灣海峽上的離岸風力機依然無恙。早在 2017 年，經濟部公佈台灣離岸風力機組的抗颱標準，我國離岸風力機皆符合 Class T 抗颱標準，可承受強颱最大風速 17 級風 (57m/s) 吹襲，目前台灣離岸風場所有的風力機組，在風速高於 25m/s(相當於 10 級風) 時，即啟動保護機制停止運轉，並調整葉片角度以減少風的阻力，避免損壞。

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在颱風期間，經濟部能源署即啟動風場防颱作業與安全回報機制，確認各風場運轉情形，但也因颱風外圍環流風能強勁，部分風場發電量直衝 90% 以上，為臺灣帶來滿滿綠電。