營收速報 - 東典(6588)6月營收2,239萬元年增率高達169.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7,905萬元，累計年增率50.44%。
最新價為28.35元，近5日股價上漲6.6%，相關通信網路類指數下跌-2.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2,239萬
|169%
|111%
|25/5
|1,061萬
|32%
|0%
|25/4
|1,061萬
|-10%
|-9%
|25/3
|1,170萬
|-5%
|-32%
|25/2
|1,718萬
|243%
|162%
|25/1
|656萬
|-7%
|-64%
東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 京鼎(3413)6月營收17.54億元年增率高達34.63％
- 營收速報 - 宏普(2536)6月營收5.33億元年增率高達314.38％
- 營收速報 - 廣達(2382)6月營收1,898.68億元年增率高達70.56％
- 營收速報 - 智邦(2345)6月營收245.43億元年增率高達184.76％
上一篇
下一篇