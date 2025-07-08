search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 東典(6588)6月營收2,239萬元年增率高達169.05％

鉅亨網新聞中心


東典(6588-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2,239萬元，年增率169.05%，月增率110.95%。

今年1-6月累計營收為7,905萬元，累計年增率50.44%。

最新價為28.35元，近5日股價上漲6.6%，相關通信網路類指數下跌-2.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2,239萬 169% 111%
25/5 1,061萬 32% 0%
25/4 1,061萬 -10% -9%
25/3 1,170萬 -5% -32%
25/2 1,718萬 243% 162%
25/1 656萬 -7% -64%

東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收東典

相關行情

台股首頁我要存股
東典28.35+0.35%
美元/台幣29.068+0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

中弱短強
東典光

73.91%

勝率

延伸閱讀



Empty