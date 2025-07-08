營收速報 - 均華(6640)6月營收3.40億元年增率高達177.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.67億元，累計年增率4.39%。
最新價為686元，近5日股價上漲5.02%，相關半導體類指數下跌-0.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+267 張
- 外資買賣超：+268 張
- 投信買賣超：+26 張
- 自營商買賣超：-27 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|3.40億
|178%
|31%
|25/5
|2.60億
|85%
|89%
|25/4
|1.38億
|-14%
|61%
|25/3
|8,557萬
|-62%
|-57%
|25/2
|1.97億
|42%
|34%
|25/1
|1.47億
|-56%
|-36%
均華(6640-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為機械設備製造業。模具製造業。機械.模具批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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