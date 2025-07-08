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營收速報 - 均華(6640)6月營收3.40億元年增率高達177.79％

鉅亨網新聞中心


均華(6640-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣3.40億元，年增率177.79%，月增率30.69%。

今年1-6月累計營收為11.67億元，累計年增率4.39%。

最新價為686元，近5日股價上漲5.02%，相關半導體類指數下跌-0.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+267 張
  • 外資買賣超：+268 張
  • 投信買賣超：+26 張
  • 自營商買賣超：-27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 3.40億 178% 31%
25/5 2.60億 85% 89%
25/4 1.38億 -14% 61%
25/3 8,557萬 -62% -57%
25/2 1.97億 42% 34%
25/1 1.47億 -56% -36%

均華(6640-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為機械設備製造業。模具製造業。機械.模具批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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