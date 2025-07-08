營收速報 - 京鼎(3413)6月營收17.54億元年增率高達34.63％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為100.72億元，累計年增率43.01%。
最新價為293.5元，近5日股價上漲0.34%，相關半導體業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：+48 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：-51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|17.54億
|35%
|4%
|25/5
|16.90億
|38%
|-4%
|25/4
|17.59億
|47%
|10%
|25/3
|15.96億
|43%
|1%
|25/2
|15.82億
|51%
|-6%
|25/1
|16.92億
|46%
|7%
京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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