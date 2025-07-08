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營收速報 - 京鼎(3413)6月營收17.54億元年增率高達34.63％

鉅亨網新聞中心


京鼎(3413-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣17.54億元，年增率34.63%，月增率3.77%。

今年1-6月累計營收為100.72億元，累計年增率43.01%。

最新價為293.5元，近5日股價上漲0.34%，相關半導體業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：-10 張
  • 自營商買賣超：-51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 17.54億 35% 4%
25/5 16.90億 38% -4%
25/4 17.59億 47% 10%
25/3 15.96億 43% 1%
25/2 15.82億 51% -6%
25/1 16.92億 46% 7%

京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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