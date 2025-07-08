營收速報 - 宏普(2536)6月營收5.33億元年增率高達314.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為36.78億元，累計年增率601.5%。
最新價為29.6元，近5日股價下跌-1.67%，相關建材營造上漲0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+149 張
- 外資買賣超：+97 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.33億
|314%
|-38%
|25/5
|8.66億
|2141%
|-39%
|25/4
|14.16億
|9378%
|360%
|25/3
|3.08億
|1952%
|-7%
|25/2
|3.32億
|471%
|48%
|25/1
|2.24億
|-17%
|-88%
宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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