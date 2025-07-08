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鉅亨速報

營收速報 - 宏普(2536)6月營收5.33億元年增率高達314.38％

鉅亨網新聞中心


宏普(2536-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.33億元，年增率314.38%，月增率-38.45%。

今年1-6月累計營收為36.78億元，累計年增率601.5%。

最新價為29.6元，近5日股價下跌-1.67%，相關建材營造上漲0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+149 張
  • 外資買賣超：+97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.33億 314% -38%
25/5 8.66億 2141% -39%
25/4 14.16億 9378% 360%
25/3 3.08億 1952% -7%
25/2 3.32億 471% 48%
25/1 2.24億 -17% -88%

宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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