營收速報 - 廣達(2382)6月營收1,898.68億元年增率高達70.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9,897.94億元，累計年增率73.99%。
最新價為272元，近5日股價上漲0.91%，相關電腦週邊下跌-0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17893 張
- 外資買賣超：+14774 張
- 投信買賣超：+2468 張
- 自營商買賣超：+651 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1,898.68億
|71%
|18%
|25/5
|1,602.42億
|58%
|4%
|25/4
|1,540.11億
|58%
|-20%
|25/3
|1,925.47億
|89%
|28%
|25/2
|1,505.65億
|79%
|6%
|25/1
|1,425.60億
|95%
|3%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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