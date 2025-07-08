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營收速報 - 廣達(2382)6月營收1,898.68億元年增率高達70.56％

鉅亨網新聞中心


廣達(2382-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1,898.68億元，年增率70.56%，月增率18.49%。

今年1-6月累計營收為9,897.94億元，累計年增率73.99%。

最新價為272元，近5日股價上漲0.91%，相關電腦週邊下跌-0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+17893 張
  • 外資買賣超：+14774 張
  • 投信買賣超：+2468 張
  • 自營商買賣超：+651 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1,898.68億 71% 18%
25/5 1,602.42億 58% 4%
25/4 1,540.11億 58% -20%
25/3 1,925.47億 89% 28%
25/2 1,505.65億 79% 6%
25/1 1,425.60億 95% 3%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收廣達

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