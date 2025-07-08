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鉅亨速報

營收速報 - 中宇(1535)6月營收11.83億元年增率高達33.2％

鉅亨網新聞中心


中宇(1535-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣11.83億元，年增率33.2%，月增率10.57%。

今年1-6月累計營收為55.39億元，累計年增率6.05%。

最新價為56.1元，近5日股價下跌-2.6%，相關電機機械下跌-1.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-271 張
  • 外資買賣超：+109 張
  • 投信買賣超：-394 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 11.83億 33% 11%
25/5 10.70億 28% 31%
25/4 8.17億 -9% -4%
25/3 8.55億 -9% 8%
25/2 7.93億 -12% -3%
25/1 8.21億 9% -35%

中宇(1535-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為環保工程。機電工程。代營運及機電維護。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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