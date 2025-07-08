營收速報 - 中宇(1535)6月營收11.83億元年增率高達33.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為55.39億元，累計年增率6.05%。
最新價為56.1元，近5日股價下跌-2.6%，相關電機機械下跌-1.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-271 張
- 外資買賣超：+109 張
- 投信買賣超：-394 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|11.83億
|33%
|11%
|25/5
|10.70億
|28%
|31%
|25/4
|8.17億
|-9%
|-4%
|25/3
|8.55億
|-9%
|8%
|25/2
|7.93億
|-12%
|-3%
|25/1
|8.21億
|9%
|-35%
中宇(1535-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為環保工程。機電工程。代營運及機電維護。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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