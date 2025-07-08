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營收速報 - 合機(1618)6月營收5.20億元年增率高達75.46％

鉅亨網新聞中心


合機(1618-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.20億元，年增率75.46%，月增率113.75%。

今年1-6月累計營收為26.52億元，累計年增率34.25%。

最新價為48.25元，近5日股價上漲2.75%，相關電器電纜下跌-3.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1596 張
  • 外資買賣超：+1624 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.20億 75% 114%
25/5 2.43億 -45% -70%
25/4 8.02億 225% 47%
25/3 5.44億 0% 30%
25/2 4.17億 115% 227%
25/1 1.27億 -51% -84%

合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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合機48.25-0.72%
美元/台幣29.068+0.07%

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