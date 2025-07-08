營收速報 - 合機(1618)6月營收5.20億元年增率高達75.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為26.52億元，累計年增率34.25%。
最新價為48.25元，近5日股價上漲2.75%，相關電器電纜下跌-3.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1596 張
- 外資買賣超：+1624 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.20億
|75%
|114%
|25/5
|2.43億
|-45%
|-70%
|25/4
|8.02億
|225%
|47%
|25/3
|5.44億
|0%
|30%
|25/2
|4.17億
|115%
|227%
|25/1
|1.27億
|-51%
|-84%
合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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