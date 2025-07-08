鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-08 12:27

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台灣大 (3045-TW) 今 (8) 日宣布，攜手 iStaging 愛實境推出線上實境服務，透過其專利 AI 空間辨識技術，結合台灣大符合國際標準的雲端服務，企業不需要採購硬體或安排 IT 維運人力，最快 3 至 5 天即可完成 3D 數位孿生空間建置，打造專屬 AR/VR 雲端展演場域，滿足企業線上實境多元需求。

台灣大攜手iStaging，推AR、VR線上實境雲端服務。(圖：台灣大提供)

AI 加速實現 AR、VR 應用，優化內容生成，推動 AR、VR 應用普及。根據 Statista 資料指出，台灣 AR、VR 軟體市場預估將在 2029 年達到 5 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 7.95%，用戶數將突破 1600 萬人。

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台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大針對企業用戶，展開「企業服務 6C 策略」，涵蓋電信服務、雲端與 AI 服務、顧問與託管服務、資安服務、碳盤查與能源服務、應用整合服務等六大關鍵領域。其中，累計今年前 5 月雲端與 AI 服務營收年增達 102%，成長動能強勁。

朱曉幸指出，為了擴充更多產品線，且看好 iStaging 在空間數位化與沉浸式導覽的技術實力，進一步布局 AR、VR 應用場域，深化在企業市場的落地應用，提供企業客戶更完整的雲端與 AI 服務。

iStaging 創辦人李鐘彬表示，iStaging 目前擁有超過 100 萬個虛擬展間，為來自 50 多個國家的十萬名全球高端消費產品客戶提供服務，包含房產、精品零售、外銷和時尚、藝術、旅遊的領導品牌都正在使用 iStaging 的平台，創造各式垂直領域沉浸式虛實整合體驗。

李鐘彬進一步提到，此次台灣大合作，以 AI 專利技術賦能企業和品牌創建虛實整合的體驗，幾分鐘就可將實體空間和產品 3D 數位化，賦能更多企業用戶，以科技力量創造商機。