〈台股開盤〉川普新關稅開火 指數跌逾150點破月線測年線支撐
鉅亨網記者吳承諦 台北
川普公布最新一波新關稅，主要針對亞洲國家，新令一出，衝擊美股四大指數大跌。台股今 (8) 日開低走低，開 22375.65 點，下跌 53.07 點，在電子權值股全面熄火下，指數一路下探，一度跌逾 150 點，最低來到 22239 點，跌破月線後，測試年線支撐，早盤估量 2638 億元。
電子權值股紛紛下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 15 元，跌約 1%，來到 1065 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元，跌約 0.5%，來到 1275 元；廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均跌約 1%，聯電 (2303-TW)，鴻海 (2317-TW) 於平盤下方。
川普對東南亞國協成員施以 25-40% 的課稅，紡織股恐受影響走跌，儒鴻 (1476-TW) 跌約 3%，冠星 - KY(4439-TW)、台南 (1473-TW) 均跌約 2%，南紡 (1440-TW)、新紡 (1419-TW) 跌逾 1%。
特斯拉量產人形機器人 Optimus 計畫進度減緩，機器人類股受挫，穎漢 (4562-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、全球傳動 (4540-TW)、東台 (4526-TW) 均跌約 2%，大銀微系統跌約 1%。
企業數位轉型升溫，資服股逆勢走強，華經 (2468-TW) 漲近 7%，邁達特 (6112-TW) 漲逾 5%，零壹 (3029-TW) 漲逾 4%，資通 (2471-TW) 漲約 2%，三商電 (2427-TW) 漲逾 1%。
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