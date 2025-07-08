〈台股開盤〉川普新關稅開火 指數跌逾150點破月線測年線支撐

川普公布最新一波新關稅，主要針對亞洲國家，新令一出，衝擊美股四大指數大跌。台股今 (8) 日開低走低，開 22375.65 點，下跌 53.07 點，在電子權值股全面熄火下，指數一路下探，一度跌逾 150 點，最低來到 22239 點，跌破月線後，測試年線支撐，早盤估量 2638 億元。