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〈台股開盤〉川普新關稅開火 指數跌逾150點破月線測年線支撐

鉅亨網記者吳承諦 台北


川普公布最新一波新關稅，主要針對亞洲國家，新令一出，衝擊美股四大指數大跌。台股今 (8) 日開低走低，開 22375.65 點，下跌 53.07 點，在電子權值股全面熄火下，指數一路下探，一度跌逾 150 點，最低來到 22239 點，跌破月線後，測試年線支撐，早盤估量 2638 億元。

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〈台股開盤〉川普新關稅開火 指數跌逾150點失守月線測年線支撐。(圖：shutterstock)

電子權值股紛紛下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 15 元，跌約 1%，來到 1065 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元，跌約 0.5%，來到 1275 元；廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均跌約 1%，聯電 (2303-TW)，鴻海 (2317-TW) 於平盤下方。


川普對東南亞國協成員施以 25-40% 的課稅，紡織股恐受影響走跌，儒鴻 (1476-TW) 跌約 3%，冠星 - KY(4439-TW)、台南 (1473-TW) 均跌約 2%，南紡 (1440-TW)、新紡 (1419-TW) 跌逾 1%。

特斯拉量產人形機器人 Optimus 計畫進度減緩，機器人類股受挫，穎漢 (4562-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、全球傳動 (4540-TW)、東台 (4526-TW) 均跌約 2%，大銀微系統跌約 1%。

企業數位轉型升溫，資服股逆勢走強，華經 (2468-TW) 漲近 7%，邁達特 (6112-TW) 漲逾 5%，零壹 (3029-TW) 漲逾 4%，資通 (2471-TW) 漲約 2%，三商電 (2427-TW) 漲逾 1%。

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電子股機器人紡織TOP台股開盤

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台積電1080+0.00%
新紡59.5+1.02%
資通55.5-1.60%
零壹111+5.21%
邁達特58.7+7.71%
華經64+5.79%
東台27.2+2.64%
全球傳動35.4-1.67%
鈞興-KY157.5-2.78%
穎漢53.3-2.38%
南紡13.2-2.22%
台南27-2.88%
冠星-KY94.5-2.98%
儒鴻425-4.17%
鴻海159-1.24%
聯電43.7+0.58%
日月光投控143-0.69%
廣達272-1.81%
聯發科1270-0.78%
三商電28.85-1.54%
台積電ADR229.17-2.40%

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