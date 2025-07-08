鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 14:53

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路透社報導，中國週二 (8 日) 警告川普政府，不要於下個月恢復對中國商品加徵關稅，以免重新引發貿易緊張局勢，並威脅將對任何與美國簽署排除中國供應鏈協議的國家進行報復。

中國嚴厲警告川普：勿恢復關稅、搞「排中聯盟」等著被報復。(圖:shutterstock)

華盛頓和北京在 6 月達成了一項貿易框架，恢復了脆弱的休戰狀態，但由於許多細節仍不清楚，太平洋兩岸的貿易商和投資人都在關注該框架會否破裂，還是最終促成持久的緩和。

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川普周一開始通知貿易夥伴，從 8 月 1 日起美國將大幅提高關稅。此前，他已將 4 月份對大多數國家的關稅（除 10% 以外）延後執行，以便讓這些國家有時間與世界最大經濟體達成協議。

中國最初被單獨列為徵收超過 100% 關稅的對象，中國必須在 8 月 12 日之前與白宮達成協議，以阻止川普恢復在 4 月和 5 月針鋒相對的關稅戰中實施的額外進口限制。

《人民日報》8 日在標題為「鐘聲」的評論中強調：「結論非常清晰：對話與合作才是解決問題的唯一正確道路。」該署名是中國官方在外交議題上表達立場的固定用詞。

該文章重申川普的關稅是「霸凌行為」，並強調：「實踐證明，只有堅持原則立場，才能真正維護自身合法權益。」這番言論意味著若川普堅持所謂「最終期限」，雙方貿易戰將可能再度升級。

彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute) 數據指出，美國目前對中國出口商品平均關稅為 51.1%，中國對美國商品平均稅率則為 32.6%，雙方對彼此的貿易幾乎全面徵稅。

《人民日報》還批評了一些考慮與美國達成關稅減免協議、將中國排除在其供應鏈之外的地區經濟體。

上週，越南與美方達成協議，將進口商品的關稅從 46% 降至 20%，但若貨品「轉運」自中國，仍須繳交 40% 關稅。