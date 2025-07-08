鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 13:34

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中美雙方加緊落實倫敦框架相關成果之際，美國財長貝森特 7 日接受 CNBC 採訪時表示，預計將在未來幾週內與中方對口官員會面，以推動中美兩國就貿易和其他議題的討論。

美財長將會見中國官員 想談「超越貿易以外的議題」。(圖:shutterstock)

貝森特指出，在日內瓦和倫敦進行了良好的會晤，雙方都以高度尊重的態度對待會談，他還表示「如果中方願意，我想我們有可以合作的事項，因此我們將討論，是否能夠超越貿易，進入其它的領域。」

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貝森特未有透露中方對口官員姓名，不過他先前與中國國務院副總理何立峰接觸。何立峰上月負責主導中國代表團，在倫敦與美方就貿易問題舉行會談。