美財長將會見中國官員 想談「超越貿易以外的議題」
鉅亨網編輯林羿君
中美雙方加緊落實倫敦框架相關成果之際，美國財長貝森特 7 日接受 CNBC 採訪時表示，預計將在未來幾週內與中方對口官員會面，以推動中美兩國就貿易和其他議題的討論。
貝森特指出，在日內瓦和倫敦進行了良好的會晤，雙方都以高度尊重的態度對待會談，他還表示「如果中方願意，我想我們有可以合作的事項，因此我們將討論，是否能夠超越貿易，進入其它的領域。」
貝森特未有透露中方對口官員姓名，不過他先前與中國國務院副總理何立峰接觸。何立峰上月負責主導中國代表團，在倫敦與美方就貿易問題舉行會談。
中美早前實施關稅措施，對雙邊貿易構成重大威脅，其後在日內瓦以及倫敦的會談後同意「休戰」。中國同意放鬆關鍵的稀土出口，美國將取消部分限制措施。不過，中美之間的框架仍有複雜的問題需要解決，包括川普對芬太尼販運問題的擔憂，及字節跳動剝離 TikTok 美國業務的交易。
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