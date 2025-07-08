〈家崎大樓啟用〉家登邱銘乾：關稅一定會影響消費 對供應鏈不是好消息
鉅亨網記者魏志豪 台北
家登 (3680-TW) 今 (8) 日舉辦家崎大樓落成典禮，美國凌晨通知日、韓等 14 國關稅稅率，董事長邱銘乾表示，關稅一定會影響終端消費，且會壓抑客戶的總採購預算，進而影響下單量，對整個供應鏈來說都不是好消息。
邱銘乾指出，家登目前還是客戶的主要供應商，產品大多以 FOB(船上交貨) 條件出貨，由客戶負擔關稅，然而，一旦加徵高額關稅，最終仍可能反映在客戶的採購策略上。
他更強調，川普提出的這項關稅措施，不僅日本、韓國等被課徵 25% 的稅率，台灣規模更小，若真落在 25% 或以上，絕對會影響客戶需求。
關稅變數也恐延伸至 AI 基礎建設投資與半導體建廠計畫。邱銘乾分析，全球 7 大 AI 公司仍高度仰賴台灣供應鏈，但新關稅恐增添預算壓力，影響投資節奏與規模，長期來看，要觀察這些 AI 公司是否願意調高預算來維持既定算力擴張。
不過，對 AI 趨勢本身，他仍抱持樂觀看法。他認為，AI 產業正如軍火競賽，應用只會愈來愈多，未來一旦出現殺手級應用，需求會爆發，各國也會進一步推動 AI 軍備競賽。
他補充，儘管關稅可能對消費性電子市場造成負面衝擊，但 AI 相關的半導體需求中長期仍具增長動能。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 家登4月營收5.8億元 年增 9.37% 估匯率波動影響小
- 家登日本久留米廠今動土 預計2027年完工
- 〈家崎大樓啟用〉家登斥資16億元 打造研發生產新基地
- 〈新關稅開獎〉亞光：從緬甸僅出口少數成品 正加速在東南亞產地分散
下一篇