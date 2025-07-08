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〈家崎大樓啟用〉因應外在環境變化 家登修正全年營收展望

鉅亨網記者魏志豪 台北


家登 (3680-TW) 董事長邱銘乾今 (8) 日坦言，因應全球政經環境變化，公司內部營收目標有些微下調，尤其後續還有關稅、晶片稅等議題，現階段保守為宜。外資預估，家登今年營收仍可保持雙位數成長。

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左至右為家登董事長邱銘乾、副董事長林添瑞。(鉅亨網記者魏志豪攝)

家登先前對內部喊話今年營收目標挑戰百億元，邱銘乾說，現階段目標進行微調，主要原因就是因為外在大環境變化，因此稍微收斂目標，尤其現在關稅即將課徵，將影響整體消費動能，還需要一段時間發酵，後續也還有晶片稅，因此現階段還是保守為宜。


針對新台幣近期強升，邱銘乾說，匯損對公司影響很大，這也是很多公司面臨的問題，而公司收、付款有很大的時間差，過去皆採自然避險，目前仍在思考調整辦法，且因為台灣半導體相當有競爭力，新台幣升值恐是無法避免的事情。

展望後市，邱銘乾說，現階段正持續努力開拓新市場、找尋新機會，如家崎的液冷散熱業務，短期內還看不到具體成績，不過由於家崎瞄準的浸潤式散熱在節省 AI 資料中心電力上是最好的選擇，現階段仍在技術克服階段。

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