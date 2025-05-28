華航：台幣升值「獲利空間很補」採8字策略拚客貨運
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 今 (28) 日舉行股東常會，面對國際政經局勢和市場多變挑戰，華航董事長高星潢表示，會靈活整合客貨機資源，以「穩健布局、精準布點」策略，全面搶攻航空市場成長契機；對於新台幣升值，華航表示，有利刺激暑期旺季訂位，再加上油價跌，「獲利空間很補」。
對於國籍競爭同業將開航台積電赴美投資大本營鳳凰城，華航認為，就算是貨機「也不是每一個點都需要去，可以用卡車去布局美國內陸，還可以省一個飛機落地」。
儘管面臨航機供應鏈短缺挑戰，華航仍積極透過延租和增租飛機穩定運能，整合客貨運資源，推升去年營收和獲利創新高，每股純益 (EPS)2.38 元，華航也於會中通過 113 年度營業報告書及財務報表，每股配發現金股利 0.79 元。
進入 2025 年後，華航第一季稅後純益年增 36.54%。展望今年，華航持續看好客運市場動能，夏季班表已陸續增加台北 (桃園) 往返東京、高松、鹿兒島、石垣島、釜山等航班。
除穩固北美運力外，華航的歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆是國籍業者之冠。
貨運方面，華航第一季運量及運價皆較去年同期提升。
高星潢說，為滿足客貨運市場持續暢旺，並提升航機服務效能，華航積極執行機隊汰舊換新計畫及擴大航網規模。10 架 777F 貨機全數到位，新世代窄體客機 A321neo 已交付 17 架，投入東北亞、東南亞及兩岸航線擴充運能，全機隊 28 架預計於 2027 年交付完畢。
而華航未來更將陸續引進 24 架 787 新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型。
同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包括 10 架 A350-1000 客機、10 架 777-9 客機和 4 架 777-8F 貨機，預計自 2029 年起陸續交付。
華航總經理陳漢銘說，為提供旅客優質飛行體驗，華航將啟動 15 架 A350-900 客艙升級計畫，並配合 787 新廣體客機交付，全面導入最新機上座椅、高畫質影視娛樂系統和機上 Wi-Fi 服務；對於航太供應鏈的瓶頸，則會先加密現有航網，全力強化既有航點的挹注。
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