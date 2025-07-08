〈新關稅開獎〉亞光：從緬甸僅出口少數成品 正加速在東南亞產地分散
鉅亨網記者張欽發 台北
美國總統川普陸續宣布新關稅「開獎」名單，目前以寮國及緬甸被課徵 40% 為最高，在緬甸設廠的亞光 (3019-TW) 集團則指出，亞光集團在緬甸設廠以生產零組件爲主，從緬甸僅出口少數成品；同時，集團也正加速在包括菲律賓等地區的產能開出。
亞光主管指出，目前亞光集團在緬甸、菲律賓、中國大陸及日本都設立有基地，同時，亞光也加速在菲國的擴廠案，在東南亞產地分散的計畫加速進行中。
亞光旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 在緬北的眉苗設廠 CIS 模組，爲零組件性質並非成品，亞泰影像 2025 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合；亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。
而亞光目前加速在菲國投資擴廠中，亞光原在菲國的生產線原以生產瞄準器產品爲主，擴廠以將以生產需求高張的車載光學產品爲主。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 亞光旗下亞泰影像5月營收持平上月 年減12.04%
- 亞光由賴以仁續任董事長 去年4元股息6/24除息
- 亞光鏡頭搶搭特斯拉Robotaxi熱潮 全年營運展望續強
- 亞光旗下亞泰影像Q1純益1.32億元創同期新高 EPS達1.82元
上一篇
下一篇