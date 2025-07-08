〈新關稅開獎〉亞光：從緬甸僅出口少數成品 正加速在東南亞產地分散

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-08 09:52

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亞光董事長賴以仁。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞光主管指出，目前亞光集團在緬甸、菲律賓、中國大陸及日本都設立有基地，同時，亞光也加速在菲國的擴廠案，在東南亞產地分散的計畫加速進行中。

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亞光旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 在緬北的眉苗設廠 CIS 模組，爲零組件性質並非成品，亞泰影像 2025 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合；亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。