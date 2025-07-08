鉅亨網新聞中心 2025-07-08 09:42

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中國國家外匯管理局發布最新數據，截至 6 月底，中國外匯存底達 33174 億美元，增加 322 億美元或 0.98%，連六月上升，並創九年半新高。此外，中國央行連續 8 個月增持黃金。

中國外匯存底創9年半新高 人行連8月增持黃金。(圖:shutterstock)

中國外匯存底衝高，主要得益於當月美元明顯調整帶來的正向估值效應。根據 LSEG workspace 數據，6 月美元明顯走弱推升以美元計的外儲規模。當月美元指數貶值 2.47%，而歐元、英鎊兌美元分別升值 3.87% 和升 2.04%，日元兌美元亦升 0.02%。另外當月 10 年期美債殖利率下降 19 基點 (BP)，也對外匯存底規模帶來影響。

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路透社推算，6 月匯率波動和債券殖利率變動，可能帶來約 330 億美元的正向估價效應。綜上估計，當月外匯存底因資本暫時外流，導致減少約 8 億美元。

中國國家外匯管理局聲明稿也指出，6 月美元指數下跌，全球金融資產價格整體上漲；匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，導致外匯存底規模上升。並稱，「我國經濟持續穩健成長，保持良好發展勢頭，有利於外匯存底規模保持​​基本穩定。」



今年上半年，中國外匯存底已累計增加 1,150.7 億美元，已超過 2023 年全年外儲增加規模，2024 年中國外儲則下降 356 億美元。

中國央行同時公佈，6 月黃金儲備再增加 7 萬盎司至 7,390 萬盎司，已連續八個月增持；當月黃金儲備對應的美元價值也環比增加 9.4 億至 2429.3 億美元。不過整體來看，黃金在中國外匯存底所佔比例仍偏低。

先前國際貨幣金融機構官方論壇 (OMFIF) 發布的報告稱，隨著世界貿易的分裂和地緣政治動盪引發對金融流動的重新思考，全球數萬億美元央行儲備的託管者正考慮從美元轉向黃金、歐元和人民幣。

報告並稱，各國央行已以創紀錄的速度增持黃金，有近 40% 的央行計劃在未來十年內增持黃金，長期來看黃金料將進一步受益。

另外中國央行數據顯示，以 SDR 計值的 6 月外匯存底為 2,4144 億 SDR，較上月減少 71 億 SDR，上月增加 16 億 SDR，今年則累計減少 412 億 SDR。