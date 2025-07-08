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中國外匯存底創9年半新高 人行連8月增持黃金

鉅亨網新聞中心


中國國家外匯管理局發布最新數據，截至 6 月底，中國外匯存底達 33174 億美元，增加 322 億美元或 0.98%，連六月上升，並創九年半新高。此外，中國央行連續 8 個月增持黃金

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中國外匯存底創9年半新高 人行連8月增持黃金。(圖:shutterstock)

中國外匯存底衝高，主要得益於當月美元明顯調整帶來的正向估值效應。根據 LSEG workspace 數據，6 月美元明顯走弱推升以美元計的外儲規模。當月美元指數貶值 2.47%，而歐元英鎊兌美元分別升值 3.87% 和升 2.04%，日元兌美元亦升 0.02%。另外當月 10 年期美債殖利率下降 19 基點 (BP)，也對外匯存底規模帶來影響。


路透社推算，6 月匯率波動和債券殖利率變動，可能帶來約 330 億美元的正向估價效應。綜上估計，當月外匯存底因資本暫時外流，導致減少約 8 億美元。

中國國家外匯管理局聲明稿也指出，6 月美元指數下跌，全球金融資產價格整體上漲；匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，導致外匯存底規模上升。並稱，「我國經濟持續穩健成長，保持良好發展勢頭，有利於外匯存底規模保持​​基本穩定。」


今年上半年，中國外匯存底已累計增加 1,150.7 億美元，已超過 2023 年全年外儲增加規模，2024 年中國外儲則下降 356 億美元。

中國央行同時公佈，6 月黃金儲備再增加 7 萬盎司至 7,390 萬盎司，已連續八個月增持；當月黃金儲備對應的美元價值也環比增加 9.4 億至 2429.3 億美元。不過整體來看，黃金在中國外匯存底所佔比例仍偏低。

先前國際貨幣金融機構官方論壇 (OMFIF) 發布的報告稱，隨著世界貿易的分裂和地緣政治動盪引發對金融流動的重新思考，全球數萬億美元央行儲備的託管者正考慮從美元轉向黃金歐元人民幣

報告並稱，各國央行已以創紀錄的速度增持黃金，有近 40% 的央行計劃在未來十年內增持黃金，長期來看黃金料將進一步受益。

另外中國央行數據顯示，以 SDR 計值的 6 月外匯存底為 2,4144 億 SDR，較上月減少 71 億 SDR，上月增加 16 億 SDR，今年則累計減少 412 億 SDR。

中國央行自 2016 年 4 月 1 日起，除以美元公佈官方儲備資產外，增加以國際貨幣基金組織 (IMF) 特別提款權（SDR）公佈相關數據，折算匯率來源於 IMF 網站。
 

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